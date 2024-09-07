Один из самых влиятельных республиканцев решил голосовать за Харрис

WP: бывший вице-президент США Дик Чейни проголосует за Харрис

Бывший вице-президент США и один из самых влиятельных консервативных республиканцев Дик Чейни проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«За 248 лет истории США не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для нашей страны, чем кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп (...). Ему больше никогда нельзя доверять власть. Я буду голосовать за Харрис, чтобы выполнить свой гражданский долг, поставить страну выше партийности и защитить нашу конституцию», — заявил Чейни.

Авторы материала подчеркнули, что заявления бывшего вице-президента делают его самым известным республиканцем, который публично выразил поддержку Харрис.

5 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что фаворитом Москвы на президентских выборах США был действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его выхода из предвыборной гонки в Кремле теперь «будут поддерживать» его преемницу Камалу Харрис.