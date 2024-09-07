Одна из стран Азии довела до максимума закупку российской древесины

Статслужба Южной Кореи: Россия поставила дерева на 33 миллиона долларов

Июльские поставки в Южную Корею российской древесины и изделий из нее дошли до исторически максимальных значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую статистическую службу.

Указанный импорт оценили в 33 миллиона долларов. Одна из причин его роста — резкое увеличение спроса на фанеру. Таким образом, показатели за второй месяц лета 2024 года оказались в 1,7 раза выше, чем прошлогодние. Поставки фанеры выросли до 11,6 миллиона долларов, лесоматериалов — до 13,7 миллиона долларов. В то же время упал импорт необработанной древесины.

Уточняется, что за год Россия смогла выйти на четвертое второе место по поставкам древесины в Южную Корею. Ранее она располагалась на четвертой строчке. На первом месте, как и прежде, Вьетнам. Его импорт оценивается в 55,6 миллиона долларов.

Ранее США и Канада также стали покупать больше российской фанеры. За полгода Соединенные Штаты нарастили импорт этого стройматериала на 10 процентов — до 83 800 кубических метров. Канада увеличила импорт этого товара в 2,3 раза — до 7710 кубов.