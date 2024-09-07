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18:46, 7 сентября 2024Бывший СССР

В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на «арест» Путина

Карасин: отказ Армении поддержать ордер МУС на «арест» Путина принесет пользу
Григорий Карасин

Григорий Карасин . Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Решение Армении не присоединяться к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина, принесет пользу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Отказ Еревана поддержать ордер МУС сенатор прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что так называемый МУС какое-то время назад занял антироссийскую позицию и поставил под удар и руководителя нашего государства, и вообще позволил говорить о себе как о какой-то реакционной организации судебного профиля, подобное решение Еревана встретит понимание нашего общества и вполне заслуживает позитивных комментариев», — отметил Карасин.

По словам сенатора, решения МУС направлены против постсоветского пространства, против единства и согласованности позиций стран.

Я думаю, что подобное решение Еревана принесет только пользу. Хорошо бы, чтобы такие решения принимали и другие государства, причем не только Содружества Независимых Государств, но и в целом здравомыслящие руководящие круги ответственных государств

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что Ереван не присоединился к декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер МУС на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

В первоначальной версии документа сообщалось, что Ереван поддержал декларацию. Однако в финальной версии упоминание Армении пропало из документа.

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