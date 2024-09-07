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13:25, 7 сентября 2024Россия

Президент Путин рассказал о наращивании выпуска продукции на московских предприятиях

Путин сказал, что в Москве предприятия нарастили выпуск продукции для нужд СВО

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Москве предприятия нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции (СВО) и укрепления технологического суверенитета государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к сотрудникам промышленных предприятий столицы он отметил, что это произошло в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что на праздновании Дня города Москвы Путин заявил, что столица является оплотом российской государственности и символом страны. В своей речи Путин отдельно указал на столицу как на важнейший центр развития беспилотных систем.

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      Анна Габай
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