Президент Путин рассказал о наращивании выпуска продукции на московских предприятиях

Путин сказал, что в Москве предприятия нарастили выпуск продукции для нужд СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Москве предприятия нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции (СВО) и укрепления технологического суверенитета государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к сотрудникам промышленных предприятий столицы он отметил, что это произошло в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что на праздновании Дня города Москвы Путин заявил, что столица является оплотом российской государственности и символом страны. В своей речи Путин отдельно указал на столицу как на важнейший центр развития беспилотных систем.