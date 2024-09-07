Президент России поучаствовал в открытии нового кампуса МГТУ

Ппрезидент России и мэр Москвы открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия состоялась в День города и проходила в режиме видео-конференц-связи. Помимо главы государства, в мероприятии поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что возведение нового кампуса стало одним из самых масштабных и сложных. Его по поручению Путина реализовали столичные власти и правительство России. Было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Это первый объект, который реализовали по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

Ранее сообщалось, что в России до 2030 года по национальному проекту «Наука и университеты» создадут сеть из 25 современных кампусов. На их территории появятся удобные общежития, современные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, коворкинги, библиотеки, места для прогулок и спортивных занятий. Предполагается, что такие студенческие городки станут точками притяжения для талантливой молодежи.

5 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России велел построить новые университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Кроме того, прозвучало указание возвести вторую очередь Дальневосточного федерального университета на острове Русский.