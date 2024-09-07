Президент России поздравил таджикского коллегу

ТАСС: Путин поздравил Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил поздравления от президента России Владимира Путина в связи с 33-й годовщиной независимости этой среднеазиатской республики. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского главы.

Глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей двух стран.

В начале сентября Рахмон заявил о том, что сверхдержавы пытаются переделить мир. Именно по этой причине выросло количество конфликтов. По словам президента Таджикистана, холодная война усиливается с каждым днем. Свою роль в нарастании напряженности играют и межрелигиозные противоречия.