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20:25, 7 сентября 2024Бывший СССР

Президент России поздравил таджикского коллегу

ТАСС: Путин поздравил Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил поздравления от президента России Владимира Путина в связи с 33-й годовщиной независимости этой среднеазиатской республики. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского главы.

Глава российского государства выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей двух стран.

В начале сентября Рахмон заявил о том, что сверхдержавы пытаются переделить мир. Именно по этой причине выросло количество конфликтов. По словам президента Таджикистана, холодная война усиливается с каждым днем. Свою роль в нарастании напряженности играют и межрелигиозные противоречия.

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