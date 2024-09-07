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19:16, 7 сентября 2024Россия

Расправившийся над матерью и дочерью вагнеровец рассказал школьникам о семейных ценностях

На Сахалине расправившийся с двумя женщинами боец ЧВК выступил перед детьми

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Сахалине участник расправы над матерью и ее дочерью рассказал школьникам о семейных ценностях. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Мужчина совершил преступление в 2012-м году. Россиянин получил длительный тюремный срок, который он должен был отбывать до 2026-го года. Однако он получил свободу в период проведения специальной военной операции (СВО).

После начала боевых действий мужчина вступил в ЧВК «Вагнер», в составе которого участвовал в «бамутской мясорубке» — сражении на город Артемовск Донецкой народной республики. Вернувшись с СВО, он занялся общественной деятельностью.

«Запомните, дети, семья — это самое важное в жизни. Уважайте старших, уважайте друг друга, будьте честными людьми, просто послушайте и поверьте, что так надо, настанет время, когда вы в этом убедитесь полностью», — приводит издание фрагмент выступления экс-вагнеровца перед учениками одной из местных школ.

Ранее другой бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» расправился с жительницей Пермского края. Мужчина был помилован за участие в СВО.

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      Алан Босиков
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