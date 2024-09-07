Российский синоптик раскрыл подробности о наступлении холодов и дождей

Синоптик Леус рассказал, когда в сентябре похолодает и придут дожди

Россиянам пообещали, что сентябрь еще порадует теплом, однако к концу месяца уже похолодает и придут дожди. Об этом сообщает Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что обширный антициклон господствует над центральными областями европейской части России больше десяти дней, однако прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декады сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться на юго-восток, но влияние на погоду он все еще оказывает. Кроме того, в последующие дни по территории будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы. Леус отметил, что именно это позволит продлить лето, скорее всего, до конца второй декады сентября. В этот период ожидаемая температура воздуха днем будет варьироваться от 22 до 27 градусов тепла, а в отдельные дни будет еще жарче. При этом небольшие дожди ожидаются в четверг-пятницу.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2024 года в Москве можно назвать исключительным с точки зрения погоды. Необычные для этого периода климатические условия пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.