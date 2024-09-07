Самый большой смартфон оказался выше двух метров

Книга рекордов Гиннесса: ютубер сделал смартфон весом почти 200 килограммов

В Книгу рекордов Гиннесса внесен самый большой смартфон — более чем двухметровое устройство весит около 200 килограммов. Об этом сообщается на сайте издания.

Создателем этой конструкции стал ютубер Арун Майни. Аппарат представляет собой увеличенную версию iPhone 15 Pro Max.

Телефон полностью функционален: в него встроена возможность удобной прокрутки, отправки текстовых сообщений и электронных писем, а также работы со всеми приложениями, которые есть на обычном телефоне. Кроме того, он располагает работающей камерой, фонариком и портом для зарядки.

В августе в Книге рекордов Гиннесса оказался российский город Прокопьевск в Кемеровской области. Там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Для ее создания изготовили специальную сковороду — паэльеру — диаметром более двух метров и с высотой бортов 12 сантиметров.