Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:09, 7 сентября 2024Экономика

Самый большой смартфон оказался выше двух метров

Книга рекордов Гиннесса: ютубер сделал смартфон весом почти 200 килограммов

Кадр: Mrwhosetheboss / YouTube

В Книгу рекордов Гиннесса внесен самый большой смартфон — более чем двухметровое устройство весит около 200 килограммов. Об этом сообщается на сайте издания.

Создателем этой конструкции стал ютубер Арун Майни. Аппарат представляет собой увеличенную версию iPhone 15 Pro Max.
Телефон полностью функционален: в него встроена возможность удобной прокрутки, отправки текстовых сообщений и электронных писем, а также работы со всеми приложениями, которые есть на обычном телефоне. Кроме того, он располагает работающей камерой, фонариком и портом для зарядки.

В августе в Книге рекордов Гиннесса оказался российский город Прокопьевск в Кемеровской области. Там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Для ее создания изготовили специальную сковороду — паэльеру — диаметром более двух метров и с высотой бортов 12 сантиметров.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

      Президент Путин рассказал о наращивании выпуска продукций в московских предприятиях

      Российских паралимпийцев оставили без спонсорских телефонов на Играх-2024

      В армию России поставили больше девяти миллионов некачественных сухпайков

      В Херсонской области заявили о нечеловеческих действиях ВСУ

      Появились кадры с десятками полыхающих на парковке в Подмосковье машин

      Два человека стали жертвами пожара на подмосковной парковке

      На разбивших изображение Ленина и советскую звезду общественников составили протоколы

      Мелони обвинила Запад в создании тупика в переговорах по Украине

      Самый большой смартфон оказался выше двух метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше