Собака спасла россиянина от разъяренных медведей

На Камчатке пес спас россиянина от четырех медведей, отведя их от хозяина

На Камчатке собака спасла хозяина от разъяренных медведей. Об этом сообщает сетевое издание «Камчатка Медиа».

Дикие животные попытались напасть на россиянина во время выгула пса. Заметив хищников, питомец отвлек их на себя, позволив мужчине укрыться и вызвать подмогу.

В тот же день истекавший кровью пес вернулся к хозяину. Сейчас собака проходит лечение. «Мы делаем уколы, ставим капельницы, доктора говорят, что нужно время», — рассказала жена владельца собаки.

Ранее на Камчатке мужчина спас школьниц от медведя, выскочившего на дорогу на их пути. После этого россиянин успокоил девочек и помог им добраться до дома.