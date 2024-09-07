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13:31, 7 сентября 2024Россия

Собака спасла россиянина от разъяренных медведей

На Камчатке пес спас россиянина от четырех медведей, отведя их от хозяина

Фото: Gustavo Zambelli / Unsplash

На Камчатке собака спасла хозяина от разъяренных медведей. Об этом сообщает сетевое издание «Камчатка Медиа».

Дикие животные попытались напасть на россиянина во время выгула пса. Заметив хищников, питомец отвлек их на себя, позволив мужчине укрыться и вызвать подмогу.

В тот же день истекавший кровью пес вернулся к хозяину. Сейчас собака проходит лечение. «Мы делаем уколы, ставим капельницы, доктора говорят, что нужно время», — рассказала жена владельца собаки.

Ранее на Камчатке мужчина спас школьниц от медведя, выскочившего на дорогу на их пути. После этого россиянин успокоил девочек и помог им добраться до дома.

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      Алан Босиков
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