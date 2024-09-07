США решили создать аналог Фонда национального благосостояния

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена начала разрабатывать планы по созданию суверенного фонда благосостояния США, за счет которого будут проводиться крупные инвестиции в стратегические секторы. Об этом сообщило издание Financial Times.
По его данным, высокопоставленные члены администрации Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и главного помощника по международной экономике Далипа Сингха, в последние месяцы «тихо» работали над соответствующими планами. Структура фонда, модель финансирования и инвестиционная стратегия все еще находятся в стадии активного обсуждения. Однако в процесс разработки уже вовлечены другие правительственные агентства.
Отмечается, что Вашингтон много лет с опаской относился к суверенным фондам благосостояния — денежным пулам, удерживаемым и инвестируемым правительством, которые создавались в странах по всему миру. Белый дом полагал, что они искажают мировую торговлю и инвестиции и создают несправедливую экономическую конкуренцию. Однако теперь подход, по всей видимости, изменился. В частности, из-за обострения конкуренции с Китаем и Россией, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
Представитель Белого дома констатировал, что у США «нет резерва терпеливого и гибкого капитала, который можно было бы использовать внутри страны и за рубежом для продвижения стратегических интересов. Инвестиции могут направить на укрепление устойчивости цепочек поставок и финансирование «неликвидных, но платежеспособных компаний», которым требуется больший масштаб, чтобы конкурировать с оппонентами из Китая.
Кроме того, фонд благосостояния США мог бы вливать капитал в секторы, где существуют высокие барьеры для входа, такие как специализированное судостроение, ядерный синтез, а также создание «синтетических резервов критически важных минералов».
Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп негативно оценил влияние санкций на доллар. По его мнению, в конечном итоге они убивают американскую валюту, которая должна оставаться мировой. Трамп уверен, что мощные санкции следует применить против стран, «которые этого заслуживают, но затем снимать их».