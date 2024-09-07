США решили создать аналог Фонда национального благосостояния

FT: Белый дом «тихо» строит планы по созданию суверенного фонда благосостояния

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена начала разрабатывать планы по созданию суверенного фонда благосостояния США, за счет которого будут проводиться крупные инвестиции в стратегические секторы. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, высокопоставленные члены администрации Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и главного помощника по международной экономике Далипа Сингха, в последние месяцы «тихо» работали над соответствующими планами. Структура фонда, модель финансирования и инвестиционная стратегия все еще находятся в стадии активного обсуждения. Однако в процесс разработки уже вовлечены другие правительственные агентства.

Отмечается, что Вашингтон много лет с опаской относился к суверенным фондам благосостояния — денежным пулам, удерживаемым и инвестируемым правительством, которые создавались в странах по всему миру. Белый дом полагал, что они искажают мировую торговлю и инвестиции и создают несправедливую экономическую конкуренцию. Однако теперь подход, по всей видимости, изменился. В частности, из-за обострения конкуренции с Китаем и Россией, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома констатировал, что у США «нет резерва терпеливого и гибкого капитала, который можно было бы использовать внутри страны и за рубежом для продвижения стратегических интересов. Инвестиции могут направить на укрепление устойчивости цепочек поставок и финансирование «неликвидных, но платежеспособных компаний», которым требуется больший масштаб, чтобы конкурировать с оппонентами из Китая.

Кроме того, фонд благосостояния США мог бы вливать капитал в секторы, где существуют высокие барьеры для входа, такие как специализированное судостроение, ядерный синтез, а также создание «синтетических резервов критически важных минералов».

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп негативно оценил влияние санкций на доллар. По его мнению, в конечном итоге они убивают американскую валюту, которая должна оставаться мировой. Трамп уверен, что мощные санкции следует применить против стран, «которые этого заслуживают, но затем снимать их».