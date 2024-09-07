Три человека погибли из-за тайфуна «Яги» на юге Китая

Из-за тайфуна «Яги» на юге Китая погибли три человека, еще 95 получили травмы

На юге Китая из-за тайфуна «Яги» погибли три человека, еще 95 получили травмы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Утверждается, что супертайфун достиг побережья китайских провинций Хайнань и Гуандун. Ураган принес порывистый ветер и сильные ливни, нанеся урон гражданской инфраструктуре. Многие жители остались без связи и электроэнергии.

Из провинции Хайнань в пятницу, 6 сентября, были эвакуированы 420 тысяч жителей. В зоне стихийного бедствия остаются более 1,2 миллиона человек.

Ранее в северной части Вьетнама жертвами тайфуна «Яги» стали четыре человека, а еще 78 получили ранения. В столице Ханое, а также в расположенных рядом провинциях повреждены 17 электроподстанций.