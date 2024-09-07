Во Вьетнаме подсчитали жертв тайфуна «Яги»

ТАСС: тайфун «Яги» унес жизни четырех человек на севере Вьетнама

В северной части Вьетнама жертвами тайфуна «Яги» стали четыре человека, а еще 78 получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам этой страны.

Уточняется, что в Хайфоне из-за буйства стихии упал столб электропередачи. С корнем вырвано больше двух десятков деревьев. В провинции Куангнинь сорваны крыши многих домов. В столице Ханое, а также в расположенных рядом провинциях повреждены 17 электроподстанций.

Ранее сообщалось, что этот тайфун обрушился на южнокитайскую провинцию Хайнань. Властям пришлось эвакуировать 420 тысяч жителей. В городе Вэньчан скорость ветра достигла 245 километров в час. Тем временем во Вьетнаме полагают, что от супертайфуна пострадают регионы, «имеющие решающее значение для социально-экономического развития».