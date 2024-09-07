В Харькове пропали свет и вода после сообщений о взрывах

В Харькове нарушено электро- и водоснабжение после сообщений о взрывах

В Харькове наблюдаются проблемы с электро- и газоснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram со ссылкой на городские сообщества.

Во второй половине дня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о раздавшемся в городской черте взрыве.

Позднее глава города сообщил о нескольких ударах, в результате одного в Индустриальном районе начался пожар.

6 сентября в Харькове также раздался взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога. Сведений о разрушениях и иных последствиях взрыва не поступало.