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00:50, 7 сентября 2024Мир

В Иране прокомментировали поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Постпредство Ирана: страна не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Постпредство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявило, что страна не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что позиция Ирана насчет конфликта на Украине остается неизменной. Тегеран воздерживается от участия в подобных действиях и призывает другие государства остановить поставки военной техники.

«Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня», — отмечается в заявлении.

Ранее Иран обвинил Запад в усложнении ситуации на Украине поставками оружия. С таким заявлением выступил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

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      Марина Совина
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