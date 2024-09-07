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10:07, 7 сентября 2024Спорт

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими паралимпийцами

Песков заявил, что информации о встрече Путина с российскими паралимпийцами нет

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пресс‑секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече главы государства с российскими паралимпийцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет информации», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию закрытия Паралимпийских игр-2024 для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. Мероприятие состоится 8 сентября.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Они не были допущены к участию в церемонии открытия Игр.

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