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20:18, 7 сентября 2024Наука и техника

В США человек впервые заразился птичьим гриппом без контакта с животными

В США выявили первый случай заражения птичьим гриппом без контакта с животными

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

В США врачи впервые выявили птичий грипп у человека, который не контактировал с животными, являющимися переносчиками инфекции. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения.

По их данным, вирус обнаружили у госпитализированного жителя штата Миссури. Это 14-й случай птичьего гриппа, зафиксированный в США с марта, когда его выявили у коров. При этом представители Центров по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают, что риск для населения остается низким.

Также стало известно, что инфицированный поступил в больницу 22 августа с положительным результатом на грипп типа А. Дальнейшее обследование выявило у него и птичий грипп. Мужчине выписали противовирусные препараты, и на данный момент он здоров и находится дома. Имя и место жительство пациента не разглашается. Отмечается, что его окружение не заражено.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала очень высоким риск распространения птичьего гриппа в России. По ее словам, в 2024 году наблюдается большое число вспышек этой инфекции среди птиц.

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      Константин Лысяков
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