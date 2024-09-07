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23:55, 7 сентября 2024Мир

В США признали ослабление страны из-за Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина ослабила США, опустошив их арсеналы

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Конфликт на Украине привел к ослаблению Соединенных Штатов Америки, заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для журнала Weapons and Strategy.

Он признал, что конфликт опустошил казну и арсеналы страны, а также подорвал интересы Штатов в других государствах, особенно в Тихом океане.

Как утверждает Брайен, многие страны Европы также израсходовали запасы ресурсов для поддержки Киева, отправив на Украину танки, бронемашины, ракеты, средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию и другое оружие.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США вложило 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне военной помощи Украине. Как отметили в Пентагоне, информация отражает увеличение мощностей производства с 2022 года до текущих темпов.

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      Маргарита Пименова
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