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07:00, 7 сентября 2024Мир

В ФРГ подняли вопрос о предупреждении Украины перед атакой на «Северные потоки»

В ФРГ подняли вопрос о сообщении Украиной планов атаковать «Северные потоки»

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф поднял вопрос о том, сообщала ли Украина Германии о планах атаковать «Северные потоки» перед осуществлением соответствующих действий. Об этом говорится в парламентского запросе депутата, текст которого изучила «Лента.ру».

«Было ли федеральное правительство проинформировано президентом Украины Владимиром Зеленским или другими представителями украинского правительства о планах Украины атаковать "Северный поток"?» — спрашивал Моосдорф.

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн отказалась предоставить ответ на вопрос парламентария о предупреждении Киева о планируемых атаках.

«Расследование находится в ведении генерального прокурора. Федеральное правительство не комментирует текущие процедуры», — говорится в ее ответе.

Ранее парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп заявил, что ФРГ не понесла ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. «В настоящее время невозможно однозначно оценить, может ли быть нанесен ущерб в будущем и если да, то в какой степени. Федеральное правительство не осведомлено о возможном ущербе, причиненном третьим лицам», — сказал он.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны под водой, уцелела только одна из четырех ниток.

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      Кирилл Садовский
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