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21:44, 7 сентября 2024Бывший СССР

Жители Одессы перекрыли улицу из-за отключений света

«Страна.ua»: в Одессе прошел протест против отключения электроэнергии

Фото: Leah Millis / Reuters

Жители Одессы устроили акцию протеста на фоне отключения электроэнергии. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что возмущенные граждане перекрыли одну из улиц города. «Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg предупредило, что Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы. Согласно прогнозам Национального банка Украины, еще 400 тысяч человек покинут страну из-за отключений света и повреждений инфраструктуры.

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      Марина Совина
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