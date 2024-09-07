Жители Одессы перекрыли улицу из-за отключений света

«Страна.ua»: в Одессе прошел протест против отключения электроэнергии

Жители Одессы устроили акцию протеста на фоне отключения электроэнергии. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что возмущенные граждане перекрыли одну из улиц города. «Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg предупредило, что Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы. Согласно прогнозам Национального банка Украины, еще 400 тысяч человек покинут страну из-за отключений света и повреждений инфраструктуры.