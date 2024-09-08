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18:13, 8 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка раскрыла пол ребенка

Мария Погребняк призналась, что родила мальчика

Кадр: Telegram-канал Марии Погребняк

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла пол своего четвертого ребенка. Она родила мальчика, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

Погребняк опубликовала ролик, сделанный в день выписки из роддома. На видео ее и новорожденного встречают близкие. Мария поприветствовала сына и сравнила себя с героиней сериала «Игра престолов». «Мать дракона. Владимир, добро пожаловать в семью», — написала она.

Погребняк объявила о беременности в июне. Тогда она заявила, что ожидает более тяжелых родов из-за возраста. Помимо Владимира, у Марии трое сыновей от предыдущего брака.

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      Александра Качан
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