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12:35, 8 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины

Зеленский назначил Верещук заместителем главы офиса президента Украины

Фото: Susan Walsh / AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе главы государства. Указы об этом были опубликованы на сайте офиса.

Ирина Верещук, ранее занимавшая пост министра реинтеграции Украины, была назначена заместителем главы офиса президента страны. Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам.

Еще одним заместителем руководителя офиса президента Украины был назначен Виктора Микита, который в прошлом был главой Закарпатской областной военной администрации. Журналист Дмитрий Литвин стал советником президента по вопросам коммуникации.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис объяснил кадровые перестановки на Украине. По его мнению, к этому привели успехи Российской армии на поле боя.

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      Олег Давыдов
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