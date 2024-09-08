Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины

Зеленский назначил Верещук заместителем главы офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе главы государства. Указы об этом были опубликованы на сайте офиса.

Ирина Верещук, ранее занимавшая пост министра реинтеграции Украины, была назначена заместителем главы офиса президента страны. Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам.

Еще одним заместителем руководителя офиса президента Украины был назначен Виктора Микита, который в прошлом был главой Закарпатской областной военной администрации. Журналист Дмитрий Литвин стал советником президента по вопросам коммуникации.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис объяснил кадровые перестановки на Украине. По его мнению, к этому привели успехи Российской армии на поле боя.