Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:42, 8 сентября 2024Силовые структуры

После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

В Краснодарском крае возбудили дело о хулиганстве после массовой драки

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

О происшествии стало известно вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, принимали участие около 60 человек. Причиной стычки стало избиение группой неизвестных молодого парня и девушки, произошедшее накануне на этом месте.

Позднее были опубликованы кадры случившегося.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Повторили российскую разработку. Украинские военные установили автомат Калашникова на беспилотник

      Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках

      Треть граждан США усомнилась в мирной передаче власти после выборов

      Белоусов поздравил российских танкистов

      Байден провел 40 процентов времени правления в отпуске

      После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Историк из США предрек победу Харрис на выборах

      В США заявили о неизбежности ядерной войны

      ВС России ударили по расположению ВСУ в гостинице в ДНР

      В Британии назвали катастрофой потери ВСУ после ударов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше