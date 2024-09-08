Меркурис: число ATACMS и HIMARS у ВСУ резко сократилось из-за ударов России

Российские войска уничтожают переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинская армия потеряла 13 HIMARS и РСЗО M-270. «Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — отметил эксперт.

Он назвал катастрофой уничтожение этой техники, пояснив, что западные партнеры Киева неохотно передают HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника предупредил, что Украине не стоит ждать от США новых поставок ATACMS, поскольку запасы с этими вооружениями очень ограничены, а производство новых ракет занимает большое количество времени.