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01:48, 8 сентября 2024Мир

В Британии назвали катастрофой потери ВСУ после ударов России

Меркурис: число ATACMS и HIMARS у ВСУ резко сократилось из-за ударов России

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские войска уничтожают переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинская армия потеряла 13 HIMARS и РСЗО M-270. «Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — отметил эксперт.

Он назвал катастрофой уничтожение этой техники, пояснив, что западные партнеры Киева неохотно передают HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника предупредил, что Украине не стоит ждать от США новых поставок ATACMS, поскольку запасы с этими вооружениями очень ограничены, а производство новых ракет занимает большое количество времени.

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      Марина Совина
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