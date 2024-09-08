В российском регионе подростки разбили окна избирательного участка

В Хабаровском крае два подростка камнями разбили окна на участке для голосования

В Хабаровском крае два подростка разбили окна на участке для голосования. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел ночью. Подростки были задержаны, сейчас с ними «проводится разбирательство». Документы и урны не пострадали. Стекла заменили и сейчас участок работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова оценила обстановку на выборах в регионах. Она заявила, что голосование проходит в штатном режиме.

6 сентября в России начался первый день трехдневных выборов в рамках единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Госдуму.