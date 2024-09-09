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09:45, 9 сентября 2024Ценности

57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким декольте

Актриса Рената Литвинова показала фигуру в сияющем платье с глубоким декольте

Фото: @geroeva / @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость поделилась серией черно-белых снимков, на которых предстала в облегающем платье, оформленном глубоким декольте и сияющими пайетками. При этом на размещенных кадрах видно, что Литвинова решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, для съемки визажисты сделали знаменитости макияж с акцентом на губы. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в аккуратную гладкую прическу.

В июне Рената Литвинова прошлась по подиуму в необычном наряде на модном показе своей дочери Ульяны Добровской.

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      Карина Черных
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