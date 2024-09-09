Бизнесмен Малофеев порассуждал о демографии после слухов о браке с омбудсменом с 10 детьми

Православный бизнесмен Малофеев после слухов о свадьбе высказался о демографии

Православный бизнесмен Константин Малофеев после слухов о браке с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, матери десяти детей, высказался о решении демографических проблем. Пост, в котором он порассуждал на эту тему, опубликован в Telegram-канале бизнесмена.

Как заявил Малофеев после предполагаемой свадьбы, Россия не сможет «победить», решая проблему демографии через приглашение все большего количества мигрантов и их семей. Также он заявил о необходимости поддержки многодетных семей.

«Верим, что все одержавшие победу на выборах главы регионов активно включатся в (...) работу по практической реализации президентского Указа №809. В первую очередь в дело совершенствования миграционной политики, профилактики абортов и поддержки многодетных семей», — написал в блоге бизнесмен.

Мария Львова-Белова — родная мать для пятерых детей и приемная еще для пятерых. Кроме того, над 13 детьми с инвалидностью омбудсмен оформила опеку, с ней они не живут.

Слухи об отношениях предпринимателя и омбудсмена появились прошлой зимой, когда их заметили державшимися за руки во время крестного хода в Екатеринбурге. 8 сентября появилась информация о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева. Ранее 39-летняя Львова-Белова была замужем за священником Русской православной церкви Павлом Когельманом.