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08:24, 9 сентября 2024Мир

Бывшая соперница Трампа предложила ему помощь в предвыборной кампании

Экс-соперница Трампа Никки Хейли предложила ему помощь в предвыборной кампании
Никки Хейли

Никки Хейли. Фото: Ron Sachs — Cnp For Ny Post / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшая соперница экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа Никки Хейли предложила ему свою помощь в предвыборной кампании. Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу CBS.

«Я разговаривала с ним еще в июне. Он знает, что я готова, если ему когда-нибудь понадобится, чтобы я это сделала», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя предстоящие дебаты Трампа с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис, республиканка Хейли отметила, что не станет давать своему однопартийцу и бывшему сопернику советов. По ее словам, Трамп лучше знает, что делать со своей кампанией, однако если он попросит, то она с радостью поможет.

Ранее издание Newsweek сообщало, что Трамп в рамках предвыборной кампании может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. В материале отмечается, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии в преддверии выборов.

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      Лина Пивоварова
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