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18:14, 9 сентября 2024Силовые структуры

Дело воевавшего за ВСУ израильского наемника рассмотрят в российском суде

В ДНР отправили в суд дело израильского наемника, воевавшего за ВСУ

Фото: прокуратура ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд дело 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника, участвовавшего в боях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, с марта 2022 по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) на различных точках боевого соприкосновения. За это ему выплатили вознаграждение эквивалентное 1,9 миллиона рублей. Десятник объявлен в международный розыск, заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее 9 сентября сообщалось, что на курском направлении наибольшую жестокость проявляют те подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из наемников.

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      Владимир Седов
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