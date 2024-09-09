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12:34, 9 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку за передачу Украине данных о Российской армии

В Ростовской области ФСБ задержала женщину за передачу Украине данных о ВС РФ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали местную жительницу за передачу Украине данных о Вооруженных Силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. У нее изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны.

По версии следствия, в марте задержанная, действуя по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины, передала сотруднику ведомства через мессенджер информацию о дислокации подразделений Российской армии. Этот шаг мог привести к тому, что одному из критически важных объектов военной инфраструктуры был нанесен ущерб. За это женщине обещали беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление украинского гражданства.

Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене.

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