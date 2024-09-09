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12:59, 9 сентября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянки по подозрению в госизмене попало на видео

ФСБ показала задержание жительницы Ростовской области, подозреваемой в госизмене
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянку за передачу Украине данных о Российской армии

ФСБ показала видео задержания жительницы Ростовской области, подозреваемой в госизмене. Запись предоставлена «Ленте.ру» региональным управлением ведомства.

На кадрах видно, как к идущей по площади женщине подбегают силовики и уводят в служебный автомобиль. Ей показывают документы о возбуждении уголовного дела.

Ранее 9 сентября сообщалось о задержании россиянки, которая работала на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Она, по данным ФСБ, передавала противнику данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Женщине обещали за сотрудничество беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление украинского гражданства.

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      Любовь Ширижик
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