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10:05, 9 сентября 2024Россия

Генерал рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ, от которого «волосы дыбом встают». Что там увидели?

Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат ВСУ волосы встают дыбом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В гаджетах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попадали в руки российских военных, можно найти такое, от чего «волосы дыбом встают». Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Такие вещи ты там находишь… Да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на "передок" и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченые элгэбэтэшники (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), скажем так», — высказался он.

В их телефонах можно найти «прям грязь такую, что даже диву даешься, как такое может быть», добавил он.

Алаудинов рассказывал, что пленные бойцы ВСУ выдают себя данными в телефонах

В августе командир «Ахмата» говорил, что пленные украинцы «сами себя сдают» из-за информации в телефонах. «У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать (...) Очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят. Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — заявлял Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», когда бойцы ВСУ попадают в плен, они пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит.

«Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — заключил Алаудинов, добавив, что в плен попадают не только граждане Украины, но и иностранные наемники «в огромном количестве».

Пленный боец ВСУ называл дебильным поведение сослуживцев из-за видео

Пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб назвал дебильным поведение своих сослуживцев в Курской области. «Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели — рассыпали все. Дикари», — заявил боец.

Также Тяжкороб сообщил, что их подразделение разместили в гражданских домах. Многие из бойцов, по его словам, принялись заниматься мародерством, не успев раздеться. «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное», — перечислил он «приоритеты» украинских военных.

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      Антон Похиляк
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