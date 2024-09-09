Главком ВСУ прокомментировал ход расследования крушения F-16

Сырский: результаты расследования крушения F-16 будут известны в ближайшее время

Результаты расследования крушения истребителя F-16 специальной комиссией Министерства обороны Украины будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский в интервью CNN.

«Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы, крушения этого самолета. (...) Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время», — сказал он.

При этом Сырский подчеркнул, что для пилотирования F-16 были отобраны лучшие летчики, прошедшие подготовку, которую также подтвердили партнеры Киева. Он также отказался комментировать информацию о том, что истребитель могли сбить дружественным огнем.

Первый из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, он был сбит украинским зенитным ракетным комплексом Patriot.