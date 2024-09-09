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21:22, 9 сентября 2024Наука и техника

iPhone 16 Pro получили увеличенный дисплей

Apple представила iPhone 16 Pro — с обновленным экраном, камерой и поддержкой ИИ

Фото: Apple

Корпорация Apple показала на презентации iPhone 16 Pro. Трансляция мероприятия идет на сайте компании.

Модели Pro получили увеличенный дисплей: iPhone 16 Pro имеет экран на 6,3 дюйма, 16 Pro Max — 6,9 дюйма. Для сравнения, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены экранами на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. В Apple заявили, что это лучшие дисплеи в истории iPhone.

Флагманы вышли с топовым процессором A18 Pro, ориентированным на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Он создан по трехнанометровому техпроцессу и имеет 16-ядерный нейрочип. Новый чип якобы в два раза быстрее A17 Pro, нейросеть Apple Intelligence работает на новых устройствах на 15 процентов быстрее, чем на флагманах 2023 года.

Флагманы Apple получили тройную камеру с основным объективом разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольным объективом на 48 мегапикселей и телескопическим сенсором разрешением 12 мегапикселей, который поддерживает 5-кратный оптический зум. В компании заявили, что камера способна снимать снимки ProRAW без задержки.

Смартфоны будут доступны в четырех версиях титанового корпуса — черный, белый, серебристый и в специальной расцветке Desert Titanium. 16 Pro и 16 Pro Max оснащены самыми крупными аккумуляторами в истории смартфонов бренда.

Стоимость iPhone 16 Pro начинается с 999 долларов за версию с накопителем 128 гигабайт. Модель iPhone 16 Pro Max оценили минимум в 1199 долларов.

Ранее журналисты издания MacRumors заявили, что Apple снимет с продажи по меньшей мере 10 гаджетов после анонса iPhone 16. К ним отнесли iPhone 15 Pro, iPhone 13, iPad mini 6 и другие устройства.

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      Андрей Ставицкий
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