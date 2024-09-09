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14:02, 9 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость iPhone 16 Pro

Марк Гурман: Apple оценит iPhone 16 Pro в 1000 долларов — как и iPhone 15 Pro

Фото: Onur Binay / Unsplash

Компания Apple решила не поднимать цены на смартфон iPhone 16 Pro. Об этом в своем X заявил известный инсайдер Марк Гурман.

Согласно раскрытому отчету инсайдера и обозревателя Bloomberg, стоимость iPhone 16 Pro останется на уровне iPhone 15 Pro — девайс будет стоить минимум 1000 долларов, или около 90 тысяч рублей. Также специалист считает, что модель будет доступна с минимальным накопителем 128 гигабайт.

Марк Гурман отметил, что линейка Pro-смартфонов получит «заметно более тонкие экранные рамки» и увеличенное время автономной работы. На презентации 9 сентября, по словам Гурмана, корпорация Apple сделает упор на процессоры A18 и поддержке искусственного интеллекта (ИИ). Также все четыре модели устройств должны получить новую кнопку для работы с камерой.

Отчету Гурмана противоречит сообщение проекта Apple Hub. В конце августа источники рассказали, что цены на все смартфоны Apple останутся на прежнем уровне, за исключением модели iPhone 16 Pro. Этот аппарат якобы должен получить минимум 256 гигабайт встроенной памяти и цену 1099 долларов.

Ранее авторы Telegram-канала Mash раскрыли стоимость iPhone 16 в России. По информации проекта, перекупщики будут продавать стартовый телефон iPhone 16 за 149,9 тысячи рублей, самый доступный iPhone 16 Pro Max обойдется в 229,99 тысячи рублей.

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      Андрей Ставицкий
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