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13:54, 9 сентября 2024Мир

Иран опроверг сообщения о возможных поставках ракет в Россию

КСИР: сообщения о поставках Ираном ракет в РФ являются «психологической войной»
Тегеран

Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Заявления о возможной передаче Ираном ракет в Россию являются психологической войной. Так сообщения о поставках опроверг старший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари, сообщает Reuters.

«Никакие ракеты не были отправлены ​​в Россию, это утверждение является своего рода психологической войной. Иран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта», — сказал он.

Ранее постпредство Ирана при ООН заявило, что страна не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и на Украине. Дипломаты подчеркнули, что позиция Ирана насчет конфликта на Украине остается неизменной. Тегеран воздерживается от участия в подобных действиях и призывает другие государства остановить поставки военной техники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сообщения о якобы поставках ракет из Ирана. Он подчеркнул, что не каждый раз такая информация соответствует действительности.

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      Семен Александров
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