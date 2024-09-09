Командир ВСУ осужден на 29 лет за приказ расстрелять жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 29 годам лишения свободы 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Таранюка за приказ расстрелять жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Украинский военнослужащий признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк отдал подчиненным преступный приказ расстрелять идущего по улице Новосибирской мирного жителя Мариуполя. В апреле 2022 года украинские военнослужащие выполнили еще один приказ Таранюка и расстреляли из автоматов двух мужчин, которые шли по железнодорожному мосту рядом с боевой позицией ВСУ.
4 сентября сообщалось, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области.