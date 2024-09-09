Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 9 сентября 2024Силовые структуры

Командир ВСУ осужден на 29 лет за приказ расстрелять жителей Мариуполя

Суд дал 29 лет командиру роты ВСУ Таранюку за приказ убить жителей Мариуполя

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 29 годам лишения свободы 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Таранюка за приказ расстрелять жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский военнослужащий признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк отдал подчиненным преступный приказ расстрелять идущего по улице Новосибирской мирного жителя Мариуполя. В апреле 2022 года украинские военнослужащие выполнили еще один приказ Таранюка и расстреляли из автоматов двух мужчин, которые шли по железнодорожному мосту рядом с боевой позицией ВСУ.

4 сентября сообщалось, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

      В России спрогнозировали рост торговли с азиатской страной

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше