Командир ВСУ осужден на 29 лет за приказ расстрелять жителей Мариуполя

Суд дал 29 лет командиру роты ВСУ Таранюку за приказ убить жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 29 годам лишения свободы 29-летнего командира десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Таранюка за приказ расстрелять жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский военнослужащий признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года Таранюк отдал подчиненным преступный приказ расстрелять идущего по улице Новосибирской мирного жителя Мариуполя. В апреле 2022 года украинские военнослужащие выполнили еще один приказ Таранюка и расстреляли из автоматов двух мужчин, которые шли по железнодорожному мосту рядом с боевой позицией ВСУ.

4 сентября сообщалось, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку заключения командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области.