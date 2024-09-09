Лавров обсудил с главой МИД Бразилии украинский кризис

Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Бразилии Виэйрой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств затронули тематику взаимодействия Москвы и Бразилиа на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и «Группе двадцати». Отдельно обсудили проблематику украинского кризиса», — добавили в МИД.

Кроме того, отмечается, что встреча министров прошла в конструктивной атмосфере. На ней также обсуждались конкретные шаги по развитию российско-бразильских отношений.

В понедельник, 9 сентября, глава МИД России Сергей Лавров провел встречу в Эр-Рияде с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви. Министр заявил о важности развития отношений со странами в области экономики, технологий, торговли и международных вопросах.

