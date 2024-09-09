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14:34, 9 сентября 2024Бывший СССР

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии украинский кризис

Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Бразилии Виэйрой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств затронули тематику взаимодействия Москвы и Бразилиа на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и «Группе двадцати». Отдельно обсудили проблематику украинского кризиса», — добавили в МИД.

Кроме того, отмечается, что встреча министров прошла в конструктивной атмосфере. На ней также обсуждались конкретные шаги по развитию российско-бразильских отношений.

В понедельник, 9 сентября, глава МИД России Сергей Лавров провел встречу в Эр-Рияде с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви. Министр заявил о важности развития отношений со странами в области экономики, технологий, торговли и международных вопросах.

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      Александр Курбатов
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