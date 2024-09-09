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07:30, 9 сентября 2024Мир

Маск сделал ироничное заявление насчет политики Байдена

Маск заявил, что все время забывает, что Байден еще технически руководит США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что США все еще технически руководит президент Джо Байден. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной», — отметил Маск.

Накануне агентство Reuters сообщило, что рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа, представляющего партию республиканцев, и демократки Камалы Харрис почти сравнялись.

При этом, по результатам опроса аналитической компании YouGov, 30 процентов американцев сомневаются в том, что процесс передачи власти по итогам ноябрьских выборов президента будет мирным, противоположной точки зрения придерживаются 56 процентов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на выборах в США, первым, кто подвергнется цензуре, станет американский миллиардер Илон Маск.

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      Марина Совина
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