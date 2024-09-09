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11:41, 9 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать два региона России

Минобороны России: беспилотники ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать объекты на территории двух российских регионов. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 9:00 до 10:20 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа. Один из них военные уничтожили в Белгородской области, второй — в Курской. Подробности о районах перехвата летательных аппаратов и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ сбросили на приграничный регион управляемую бомбу. По его словам, снаряд сбили средства ПВО.

Кроме того, ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области беспилотниками в ночь на 9 сентября. Как отчитались в Минобороны России, дежурные военные перехватили по одному дрону над каждым регионом.

ЖЗЛ
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