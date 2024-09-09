Врио главы Курской области Смирнов: над регионом сбита управляемая авиабомба ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить бомбу.

«Благодарю наших бойцов ПВО», — обратился к военным глава Курской области.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.