Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 9 сентября 2024Россия

ВСУ сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу

Врио главы Курской области Смирнов: над регионом сбита управляемая авиабомба ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить бомбу.

«Благодарю наших бойцов ПВО», — обратился к военным глава Курской области.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Критический удар по Зеленскому». В США предрекли серьезные последствия атаки ВСУ в России для президента Украины

      В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

      В Киеве подожгли автомобиль военного

      Дина Саева поделилась фото в нижнем белье

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Число жертв удара израильских ВВС по Сирии возросло

      Людей с плохим зрением призвали носить очки для снижения риска слабоумия

      Появились подробности последних дней жизни Александра Маслякова

      ВСУ сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу

      В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше