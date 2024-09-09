На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

МВД Украины потребовало от Верховной Рады принять законопроект о тотальном видеонаблюдении. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на пресс-релиз МВД Украины.
В ведомстве отмечают успешный опыт ограниченного видеонаблюдения за гражданами для реагирования на преступления. По новому законопроекту, слежка будет проходить за гражданами и автомобилями.
Эксперты также отметили, что закон не только упростит поимку преступников, но и поможет более эффективно проводить мобилизацию через поиск уклонистов.
Ранее украинские СМИ заявили о намерении властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами для идентификации их места жительства.