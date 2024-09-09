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14:09, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о желании властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами

На Украине заявили о планах властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти намерены ввести систему видеонаблюдения за гражданами для идентификации их места жительства. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что Верховная Рада будет рассматривать соответствующий законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности». Документ предусматривает идентификацию граждан с помощью биометрии, в том числе данные о лице, дате рождения и месте жительства.

Уточняется, что объектами видеомониторинга также станут автомобили. Согласно материалу, это, вероятно, послужит инструментом поиска транспортных средств, принадлежащих уклонистам, так как им могут запретить управлять автомобилем.

Ранее в Раде допустили, что на Украине могут мобилизовать вышедших на пенсию правоохранителей на общих основаниях. Как сообщалось, по украинскому законодательству, нет никаких ограничений на призыв бывших сотрудников правоохранительных органов.

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      Кристина Есикова
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