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12:55, 9 сентября 2024Мир

На Западе объяснили желание Шольца закончить конфликт на Украине

Филиппо: Шольц хочет окончания конфликта на Украине из-за ситуации в экономике

Фото: Stringer / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет окончания конфликта на Украине из-за ухудшения ситуации в немецкой экономике. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Потребовались лишь разрушение экономики его страны и осознание того, что НАТО подорвала его газопроводы, чтобы он наконец-то сказал что-то разумное (...) Да, время для этого пришло! Осознавать это так поздно — преступно!» — отметил политик.

Ранее итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщала, что Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. При этом издание отмечает, что политик хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.

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      Максим Габриелян
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