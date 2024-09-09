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19:12, 9 сентября 2024Наука и техника

НАСА отложило миссию ESCAPADE первого запуска New Glenn

НАСА отложило марсианскую миссию ESCAPADE первого запуска ракеты New Glenn

Фото: NASA / Globallookpress.com

НАСА отложило миссию Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которая должна была отправиться к Марсу в ходе первого запуска тяжелой ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Решение было принято, чтобы избежать значительных финансовых, временных и технических проблем, связанных с возможным удалением топлива из космического корабля в случае задержки запуска, которая может быть вызвана рядом факторов», — заявили в НАСА.

В американскм агентстве допускают, что следующая попытка запуска ESCAPADE на New Glenn может состояться не ранее весны 2025 года. Тем не менее источник издания уверен, что ракета будет готова к запуску в течение девятидневного окна с 13 по 21 октября 2024-го.

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Ранее SpaceNews сообщило, что компания Blue Origin приготовилась запустить тяжелую ракету New Glenn в срок. В частности, Blue Origin предстоит провести статические огневые испытания двух двигателей BE-3U второй ступени носителя, а также установить семь силовых агрегатов BE-4 на первую ступень.

В августе издание ArsTechnica рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии ESCAPADE для первого пуска ракеты New Glenn.

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      Иван Потапов
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