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15:23, 6 сентября 2024Наука и техника

Blue Origin приготовилась запустить New Glenn в срок

SpaceNews: компания Blue Origin приготовилась запустить ракету New Glenn в срок

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Blue Origin приготовилась запустить тяжелую ракету New Glenn в срок. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании заявили, что ей предстоит сделать многое для того, чтобы уложиться в пусковое окно миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которое закрывается 21 октября. В частности, Blue Origin предстоит провести статические огневые испытания двух двигателей BE-3U второй ступени New Glenn, а также установить семь силовых агрегатов BE-4 на первую ступень.

«В отрасли существует значительный скептицизм относительно того, что Blue Origin сможет подготовить New Glenn вовремя, чтобы уложиться в это окно запуска, особенно с учетом предстоящих задач», — говорится в публикации.

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Ранее издание ArsTechnica сообщило, что Blue Origin планирует приступить к завершающим предпусковым испытаниям новой тяжелой ракеты New Glenn.

В августе издание рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии ESCAPADE для первого пуска ракеты New Glenn.

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      Иван Потапов
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