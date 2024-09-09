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20:14, 9 сентября 2024Экономика

Названы популярные ошибки россиян при погашении ипотеки

Риелтор Никитина: россияне часто ошибаются при погашении ипотеки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне часто совершают ошибки при погашении ипотечных кредитов. Наиболее популярные из них «Ленте.ру» назвала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

Самая распространенная ошибка — неправильный размер последнего транша. При погашении ипотеки заемщик выплачивает фиксированный ежемесячный платеж. Из-за этого многие вносят ту же сумму в последний месяц, однако величина финального платежа может отличаться, так как в него могут быть включены небольшие проценты, пени или пересчеты.

«Поэтому перед закрытием ипотеки следует проверить график своих платежей и обязательно связаться с банком, чтобы уточнить, все ли было внесено, нет ли каких-либо неоплаченных остатков, пеней. Погасить необходимо все, вплоть до задолженностей в размере нескольких рублей или даже копеек», — рассказала Никитина.

Другая частая ошибка — отказ брать справку о полном погашении ипотеки. По словам риелтора, иногда сотрудники банка забывают подать соответствующие данные в бюро кредитных историй. По этой причине у заемщика могут возникнуть проблемы при желании взять кредит в будущем.

Кроме того, многие заемщики не контролируют вопрос снятия обременений с квартиры после выплаты ипотеки. Во многих банках эта процедура автоматизирована, однако в некоторых случаях происходят сбои. «Мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а, по информации, она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег», — объяснила Никитина.

Ранее сообщалось, что доля россиян, покупающих жилье в ипотеку, упала до 42 процентов. Показатель стал рекордным в текущем году.

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      Александра Качан
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