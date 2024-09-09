Отвергающий брак и секс депутат Госдумы назвал способ поднять рождаемость в России

Депутат Госдумы Вассерман призвал рекламировать многодетность

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отвергающий секс и брак, назвал способ поднять рождаемость в России. Слова парламентария приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, лучшим способом поднятия рождаемости является реклама идеи «Чем ты круче, тем больше детей ты можешь себе позволить».

«В долгосрочной перспективе требуется перестройка хозяйства таким образом, чтобы стремление к прибыли перестало быть чуть ли не единственным стимулом к развитию», — считает он.

Вассерман также вспомнил советский опыт обеспечения жильем и заявил, что государство не смогло дать всем жилплощадь, которой было бы достаточно для обзаведения детьми. В современной России, добавил депутат, присутствуют косвенные схемы обеспечения жилплощадью, которые пришли на смену прямому государственному жилищному строительству.

«Кое-что делается, но одного этого все-таки мало. Грубо говоря, даже жильем многие могут обзавестись не ради того, чтобы детскую коляску поставить, а ради того, чтобы было, где самому развернуться», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с призывом к российским работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников. По ее мнению, в каждой отечественной компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить, а кто — нет.