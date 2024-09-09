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13:14, 9 сентября 2024Россия

Пескову задали вопрос о свадьбе детского омбудсмена России и учредителя «Царьграда»

Песков отказался комментировать сообщения о свадьбе Малофеева с Львовой-Беловой
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о свадьбе детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой и бизнесмена, учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. С просьбой прокомментировать ранее появившиеся сообщения к нему обратился корреспондент «Газеты.Ru».

О состоявшемся бракосочетании стало известно 9 сентября.

Песков сказал, что в Кремле не уполномочены комментировать личную жизнь уполномоченного по правам ребенка. «Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — добавил он.

Слухи о романтических отношениях, якобы связывающих Малофеева и Львову-Белову, появились прошлой зимой — тогда их заметили державшимися за руки во время крестного хода.

Также в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России прокомментировал итоги единого дня голосования, прошедшего по всей стране 8 сентября. Песков назвал электоральную процедуру образцовой, прозрачной и понятной.

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