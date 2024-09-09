По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

В Петербурге задержали завпроизводством готовой еды по делу об отравлениях

В Петербурге силовики задержали заведующую производством готовой еды, которой отравились 30 человек на местных избирательных участках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит подозреваемой по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о серии отравлений людей готовой едой на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. По последним данным, 30 человек пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. Среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские. Все они ели блюда от одного поставщика.

При осмотре помещения, где готовились обеды, нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. После этого деятельность предприятия временно приостановили.